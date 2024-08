MotoGP | Marc Marquez: “Il prossimo anno sarò obbligato a lottare per il titolo”

MotoGP Ducati Gresini – In molti dopo i test di Valencia di fine 2023 pronosticavano un Marc Marquez vincente, vincitore di gare che poi gli avrebbero permesso di lottare per il titolo.

Ad oggi dopo 10 gare (20 con le Sprint Race, ndr), non è arrivata nessuna vittoria e più va avanti il Campionato e più sembrano ridursi le possibilità, anche perchè ad oggi rispetto ad inizio stagione, la Ducati GP 24 sembra migliore della GP 23.

Parlando poi di lotta al titolo, lo spagnolo è ancora matematicamente in corsa (ha 62 punti di ritardo dal leader Jorge Martin, ndr), ma il primo a non crederci è proprio l’otto volte iridato, ecco cosa ha detto così come riportato da Mundodeportivo.com.

Dichiarazioni Marc Marquez Lotta Titolo MotoGP 2024

“L’ho detto tante volte. Aspettative irrealistiche significano frustrazione. Ho già detto in Germania e in Olanda che non siamo pronti a lottare per il Mondiale. Quando vuoi lottare per il titolo devi essere regolare e veloce. Forse siamo un po’ più regolari la domenica, ma non siamo stati veloci. Non è così che si vince un Campionato. Vorrei dire che ci sono opzioni, ovviamente, ma non ci sono. Non siamo pronti a lottare per il Campionato del Mondo.”

Dichiarazioni Marc Marquez Lotta Titolo MotoGP 2025

“Questo è un anno di ricostruzione, per ritrovare la fiducia. Poi arrivano le vittorie e tutto il resto… e se non arrivano le vittorie è perché non ci sono riuscito, ma ci ho provato. Cercherò di dare il massimo in ogni gara. Il piano era cercare per questo 2024 un contratto di un anno di transizione, per tornare a conoscere una moto nuova, tornare a sentirmi competitivo e nel 2025, se sei nel team ufficiale Ducati, sei obbligato a lottare per il titolo.”

4.4/5 - (5 votes)