MotoGP | Bagnaia, l’errore nelle Prove del pomeriggio a Mandalika [VIDEO]

MotoGP GP Indonesia Ducati Bagnaia- Vi riportiamo l’errore commesso da Pecco Bagnaia nelle prove del GP Indonesia, appuntamento del mondiale 2023 di MotoGP in programma sul tracciato di Mandalika.

L’italiano, a causa del poco grip e di un’elettronica ancora non perfetta, non è riuscito a estrarre il massimo dall’ultimo tentativo nelle prove del pomeriggio, aperto che l’ha costretto al 16° tempo. Una situazione complicata, soprattutto se confrontata a quella di Jorge Martin, apparso veloce e pimpante in sella alla GP23, che lo porterà ad affrontare la Q1 nella sessione di qualifica in programma domani.

Appuntamento a stanotte per l’ultima sessione di lavoro “libere” prima delle qualifiche e la Sprint in Indonesia.