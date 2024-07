MotoGP | Casey Stoner: “Rossi sbagliò a provocare Marquez”

MotoGP – Casey Stoner, due volte iridato della MotoGP (2007 Ducati e 2011 Honda, ndr) ha parlato durante il podcast “Ducati Diaries”.

L’australiano ha affrontato anche l’argomento Rossi Vs Marquez, con lo spagnolo accusato dal pesarese di avergli fatto perdere il decimo titolo (ricordiamo l’episodio di Sepang 2015, con Marquez a terra dopo un contatto con il pesarese e la successiva penalità con partenza dal fondo della griglia a Valencia, ndr). Ecco cosa ha detto così come riportato dalla Gazzetta dello Sport.

Dichiarazioni Casey Stoner su Valentino Rossi Vs Marc Marquez

“Valentino aveva grande importanza sotto il punto di vista mediatico. Chi diceva qualcosa di sgradevole finiva nella sua lista nera venendo danneggiato. Così hanno iniziato a dipingermi come il cattivo”. Aggiunge Stoner: “Qualcosa di simile è accaduto anche con Pedrosa, che è stato rivalutato in seguito. Sono amico di Dani. Il nostro rapporto è andato oltre le sfide per il titolo, ho solo rispetto per lui. All’inizio, come me, era considerato troppo serio e attento ai risultati anziché interessato a fare lo showman. Tutti incolpano Marquez, dimenticando che era stato proprio Rossi a innescare la guerra mediatica. Prima erano anche amici… Marc ha reagito, ma è stato Valentino a stuzzicarlo. Se c’è qualcuno più veloce e aggressivo, non sentirti superiore, non cercare di spaventarlo. Ha provocato il peggior pilota possibile perché era più rapido e forte. E avrebbe potuto fargli perdere il titolo. Rossi era capace di entrare nella mente di altri piloti, ma le nuove generazioni hanno imparato i suoi trucchi e come aggirarli. Ecco perché credo che nel 2015 abbia sbagliato.”

