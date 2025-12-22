MotoGP | Bulega: “Razgatlioglu? Se Yamaha gli darà una moto competitiva, sarà davanti”

Il 2025 è stato l’anno del riscatto per Nicolò Bulega: vicecampione del mondo WSBK, debutto in MotoGP per sostituire Marc Marquez e promozione al ruolo di collaudatore MotoGP per la moto del 2027. Intervistato dai media durante l’evento “Campioni in Festa”, il pilota Ducati ha parlato della sua stagione e del futuro, con un commento anche sul suo rivale Toprak Razgatlioglu.

Dichiarazioni Nicolò Bulega su futuro in MotoGP

“Nel 2027 mi piacerebbe fare il salto in MotoGP perché ci sarà il cambio di regolamento e le gomme Pirelli che sono abituato ad usare in WSBK. Il prossimo anno farò il collaudatore di questa moto e quindi potrò già farmi un’idea”

Dichiarazioni Nicolò Bulega su stagione 2025 WSBK

“Il 2025 è stata un’annata molto buona con belle gare, ce la siamo sempre giocata. In un momento a metà anno ho fatto fatica a reagire con Toprak ma ci siamo ripresi molto bene. Una bella stagione, purtroppo ad Assen abbiamo avuto una piccola sfortuna che ha compromesso il campionato. Purtroppo sono cose che possono capitare nelle corse, tutti facciamo il massimo e ambiamo al massimo risultato. Spero che abbiamo capito i nostri errori e non commetterli più. L’unico errore che ho fatto è stato sbagliare gomma a Balaton nella SuperPole Race, alla fine è stata una bella stagione perché quando andavamo male facevamo secondi”

Dichiarazioni Nicolò Bulega su rivali prossima stagione WSBK

“Credo che ogni anno abbia una storia a sè, Petrucci e Oliveira alla BMW li vedo competitivi. Il mio compagno di squadra, Iker viene da parecchi anni difficili con Honda ma in Ducati troverà una moto competitiva. Non penso che mi annoierò, lo spero”

Dichiarazioni Nicolò Bulega su ruolo collaudatore MotoGP

“Sarò impegnato con la moto nuova che richiede tanti sforzi, sicuramente avremo dei problemi. In più avrò il ruolo di collaudatore della moto nuova della MotoGP 2027, sarò sempre in pista. Ma sono contento, è quello che mi piace fare e non mi pesa. Dovrò essere bravo ad adattarmi tra una moto e l’altra, ci vorrà un bello spirito di adattamento”

Dichiarazioni Nicolò Bulega su Toprak Razgatlioglu

“Molto dipenderà da come andrà la Yamaha, abbiamo visto Quartararo che per me è fortissimo fare fatica. Toprak ha un talento impressionante e se la Yamaha gli darà una moto competitiva, non avrà problemi a stare davanti anche in MotoGP”