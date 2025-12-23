MotoGP | Marc Marquez è tornato in pista

Marc Marquez lo aveva annunciato durante l’evento Campioni in Festa, sarebbe tornato in pista a breve e lo ha fatto ad Alcarras insieme al fratello Alex Marquez e al Campione del Mondo della Moto2, Diogo Moreira.

Il nove volte iridato è salito in sella alla Ducati Desmo 450 MX a distanza di due mesi dall’incidente avuto in Indonesia, quando venne tamponato da Marco Bezzecchi.

Inizialmente si era optato per una terapia conservativa, ma successivamente era dovuto ricorrere all’ennesima operazione. Marquez aveva riportato la frattura alla base dell’apofisi coracoide e una lesione ai legamenti della spalla destra.

A fronte del rischio di instabilità residua, si era deciso di procedere con un intervento di stabilizzazione chirurgica e con la ricostruzione dei legamenti acromioclavicolari.

“Primo giorno in moto. Ci aspetta un sacco di lavoro, ma è ora di iniziare ad accumulare ore e sensazioni. Passo dopo passo!” ha scritto il sette volte Campione del Mondo della MotoGP.

