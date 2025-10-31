MotoGP | Ufficiale: Bulega sostituisce Marc Marquez negli ultimi GP della stagione

Sarà Nicolò Bulega il sostituto di Marc Marquez negli ultimi due appuntamenti del Mondiale MotoGP 2025. Il pilota emiliano, reduce da un test importante a Jerez nella giornata di ieri, farà il suo debutto nella classe regina nel Gran Premio del Portogallo e successivamente a Valencia, ultimo round del Motomondiale 2025. L’esordio di Bulega in MotoGP arriva in un weekend già significativo per il 25enne di Montecchio Emilia, che proprio a Portimao taglierà il traguardo delle 100 gare nel Campionato del Mondo di Motociclismo (50 in Moto3 e 49 in Moto2). Un debutto che corona un percorso di crescita costante e che lo vede ormai figura di riferimento nel mondo Ducati.

Dichiarazioni Nicolò Bulega, debutto MotoGP

“Sono molto contento di poter chiudere una stagione come questa con una bella sorpresa dell’ultimo minuto. Esordire in MotoGP è il sogno di qualsiasi bambino che aspira a diventare un pilota. Poter salire per gli ultimi due weekend sulla moto Campione del Mondo rende tutto ancora più emozionante. Non ho aspettative particolari, prenderò questa esperienza con la calma necessaria, anche perché per ora ho provato la Desmosedici GP solo a Jerez. La motivazione però è altissima: darò il massimo per ripagare la fiducia di Ducati e del Team Aruba, con il quale abbiamo chiuso una stagione da protagonisti”

Dichiarazioni Gigi Dall’Igna, General Manager di Ducati Corse su debutto Bulega in MotoGP

“Sono molto contento di poter vedere Nicolò al lavoro sulla Desmosedici GP. Fa parte della famiglia Ducati Corse dal 2022, quando lo abbiamo voluto in Supersport, e ci ha ripagato con due stagioni da protagonista in Superbike. Per il prossimo anno sarà impegnato, insieme a Michele Pirro, nello sviluppo della Desmosedici GP con i nuovi pneumatici. Correre gli ultimi due GP della stagione è il miglior modo per iniziare a lavorare in questa nuova veste. Sarà impegnativo, ma sono sicuro che si godrà al massimo l’esperienza”