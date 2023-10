MotoGP | Gp Thailandia Sprint Race, Bezzecchi: “Giornata non facile”

MotoGP GP Thailandia Mooney VR46 – Marco Bezzecchi non ha chiuso la Sprint Race del Gran Premio della Thailandia, diciassette tappa del Motomondiale 2023.

Sprint faticosa per Marco che soffre le alte temperature locali. Quarto alla partenza, non riesce a risalire la classifica, lotta nella Top5 per tutta la durata di gara prima di cedere proprio nel finale.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Sprint Race GP Thailandia MotoGP 2023

“Una giornata non facile oggi, ho sofferto più del previsto a livello fisico. Ho fatto molta fatica da subito, anche al via dove ho perso molto terreno. Poi in una gara così veloce è complicato risalire la classifica e al momento al via non riesco a fare di più. Quasi subito ho avuto un surriscaldamento della gomma davanti, ho dovuto gestirmi per non commettere troppi errori. Domani sarà una storia diversa: sul long run, considerato il ritmo, in proporzione sono meno preoccupato per il dolore.

5/5 - (15 votes)