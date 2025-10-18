MotoGP | GP Australia, Miller quarto nella Sprint: “Giornata fantastica”

MotoGP GP Phillip Island Prima Pramac Yamaha – Nella sua Australia, Jack Miller conquista il miglior risultato stagionale. Il pilota del team Prima Pramac Yamaha, ha tagliato il traguardo in quarta posizione dopo un’ottima qualifica che lo ha fatto partire dalla prima fila. Ecco le dichiarazioni rilasciate dall’australiano a Sky Sport MotoGP:

Dichiarazioni Jack Miller Sprint Race Australia

“Giornata fantastica per noi, ieri è stata una giornata difficile. Oggi è andata meglio e fortunatamente nella Sprint siamo riusciti a migliorare, volevo essere sicuro che la moto performasse al meglio. Quando ho superato Alex, Pedro ci ha superato entrambi. Ci ho provato ma non era possibile fare di più e ho sentito il supporto di tutti gli australiani. Sto cercando di capire cos’avevo in più questo weekend, ma il fatto di essere in Australia e avere la famiglia qui è bello, mi sto divertendo tanto. La pista è difficile ma la Yamaha se la sta cavando bene”