MotoGP | GP Portogallo Gara, Acosta: “Volevo vincere”

GP Portogallo Portimao KTM MotoGP 2025 – Pedro Acosta continua a dimostrare la sua crescita in MotoGP, centrando un prezioso terzo posto nel Gran Premio del Portogallo a Portimao.

Il giovane talento della KTM ha affrontato una gara intensa, provando a tenere il ritmo di avversari di altissimo livello come Alex Marquez e Marco Bezzecchi, riuscendo comunque a portare a casa un risultato di grande valore.

Nonostante la consapevolezza di avere ancora margini di miglioramento sul pacchetto tecnico, Acosta ha confermato la sua determinazione e la capacità di adattarsi alle difficoltà, sottolineando come la componente mentale sia ormai parte integrante del suo percorso di crescita.

La prestazione di Portimao consolida il suo ruolo tra i protagonisti della stagione e lascia intravedere ulteriori progressi nelle prossime gare, con l’obiettivo dichiarato di puntare sempre più in alto. Ecco cosa ha detto il #37 della casa austriaca ai microfoni di Sky Sport.

Dichiarazioni Pedro Acosta Gara GP Portogallo Portimao KTM MotoGP 2025

“E’ stata difficile, non è semplice lottare con Alex e Marco, ma penso che abbiamo gestito bene. Dobbiamo provare a migliorare. Volevo vincere, è tutto mentale. Stiamo facendo il 100% con la moto che abbiamo, ci manca tanto ma non mollo, miglioro come pilota e come pacchetto. Ci riproviamo la prossima volta.”

