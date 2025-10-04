MotoGP | Bezzecchi fa sua la Sprint Race in Indonesia: gli highlights [VIDEO]

Highlights Sprint Race GP Indonesia – Un fantastico Marco Bezzecchi ha conquistato la vittoria nella Sprint Race del Gran Premio di Singapore. Dopo un inciampo alla partenza, Bez e la sua Aprilia sono riusciti a rimontare, recuperando terreno su Fermin Aldeguer che era al comando della gara. All’ultimo giro, il pilota riminese ha fatto il sorpasso che gli è valso la vittoria.

Aldeguer con la seconda posizione si conferma la migliore Ducati davanti ad un ottimo Raul Fernandez che porta l’Aprilia Trackhouse davanti a tutti.

Marc Marquez dopo aver ricevuto un long lap per un sorpasso aggressivo su Alex Rins si è ritrovato a rimontare, chiudendo settimo. Gara da dimenticare per Francesco Bagnaia che ha concluso quattordicesimo e ultimo al traguardo.



