MotoGP | GP Indonesia: Bagnaia, dal trionfo al baratro: “Stessa moto di Motegi? Teoricamente si”

GP Indonesia Mandalika Ducati MotoGP 2025 – Dal primo all’ultimo posto in sette giorni. Pecco Bagnaia chiude la Sprint del GP d’Indonesia in fondo al gruppo, e lo fa con dichiarazioni che suonano come una vera e propria accusa velata al box Ducati: “Teoricamente era la moto di Motegi, ma in pratica non lo so”. Un commento che lascia intendere confusione, mancanza di controllo e forse anche tensioni interne.

Ma non finisce qui. Il campione in carica ha rincarato la dose: “Durante la gara sono rimasto senza freni, ho dovuto chiudere il gas sul dritto, ho preso 13 secondi dal penultimo”. Un disastro tecnico che, se confermato, solleva interrogativi pesanti sulla gestione della moto.

E il suo tono, più che rassegnato, sembra stizzito. Il messaggio è chiaro: qualcosa non torna, e non è solo colpa del pilota.

Dichiarazioni Pecco Bagnaia Sprint Race GP Indonesia Mandalika MotoGP 2025

“Vorrei sapere cos’è successo. Una settimana fa ho fatto il Bezzecchi della situazione con Pole e Sprint vinta – ha detto ai microfoni di Sky Sport – Oggi come ieri mi ritrovo a prima di Misano Test, non c’è modo di spingere e quando lo faccio ho molti movimenti. A volte in gara sono rimasto senza freni e ho dovuto chiudere il gas sul dritto, ho preso 30 secondi e 13 secondi dal penultimo. E’ sempre la stessa cosa, gara simile a Barcellona perché il grip dietro è instabile, la mia confidenza con questa moto non è quella che dovrebbe essere e nonostante avessimo trovato la quadra in Giappone, non è cambiato niente. La moto è teoricamente simile a quella del Giappone, in pratica non lo so. Non sto guidando la mia moto, la fortuna di Motegi mi ha aiutato tanto perché almeno i dubbi che avevano tante persone sono spariti, ha dato una mano a livello mentale. Ero convinto di arrivare qua guidando bene, per qualche motivo il feeling è tornato quello di Misano. Non sento niente sulla moto.”

