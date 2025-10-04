MotoGP | GP Indonesia Sprint Race, Bezzecchi: “Ci godiamo il momento”

GP Indonesia Mandalika Aprilia Racing MotoGP 2025 – Weekend sino ad ora perfetto quello indonesiano di Marco Bezzecchi, che dopo il miglior tempo nelle pre-qualifiche del venerdì, si è aggiudicato pole e gara Sprint al sabato.

Vittoria in rimonta, decimo successo Sprint per Bezzecchi, quarto stagionale. Sorpasso all’ultimo giro sul rookie Ducati Gresini per il pilota riminese che riporta l’Aprilia sul gradino più alto del podio.

La RS-GP25 sembra adattarsi perfettamente al Mandalika International Street Circuit e il pilota della casa veneta sta sfruttando appieno il suo potenziale.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Sprint Race GP Indonesia Mandalika MotoGP 2025

“All’inizio ero abbastanza disperato con quel problema (alla partenza, ndr) ma non mi sono buttato giù, non pensavo di prendere Fermin (Aldeguer), ma mi sono detto di non mollare, l’ingresso è stato aggressivo, ma è andato tutto liscio ha detto il “Bez” ai microfoni di Sky Sport – E’ stata bella la bagarre nelle ultime curve, ho fatto di tutto per provarci. In partenza non so cosa sia successo, quando ho lasciato la frizione la moto si è mossa troppo lentamente rispetto a come doveva, cercheremo di analizzare per domani. Stiamo lavorando bene, qua i ragazzi sono stati veramente bravi, dobbiamo rimanere concentrati e analizzare i dati perché non sappiamo ancora cosa fare con le gomme. Ci godiamo il momento ma torniamo presto al lavoro.”

Foto: Michelin

