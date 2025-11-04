MotoGP | Bagnaia su “Sepang Clash” 2015 Rossi Vs Marquez: “Non un’idea brillante”

MotoGP Rossi Vs Marquez – In occasione del ritorno del Mondiale sul circuito di Sepang per il GP della Malesia (corso lo scorso 26 ottobre, ndr) e del decimo anniversario di quella controversa gara, la MotoGP ha pubblicato un breve documentario dedicato alla storica rivalità tra Valentino Rossi e Marc Marquez.

Il video include presunte immagini inedite del duello tra i due campioni, oltre alle testimonianze di altri protagonisti di quella stagione come Vinales, Pedrosa e Jorge Lorenzo, vincitore del titolo nel 2015.

Tra le sequenze scelte (come riporta AS.com), ha fatto discutere la decisione di mostrare Pecco Bagnaia nel box Yamaha mentre applaude l’azione di Rossi che, in quell’occasione, portò Marquez (oggi suo compagno di squadra, ndr) a cadere e ritirarsi dalla gara.

Bagnaia non ha nascosto il suo disappunto, definendo la scelta della MotoGP “una mancanza di sensibilità”. Il pilota piemontese della Ducati ha criticato apertamente l’iniziativa: “Secondo me, in molte situazioni i piloti hanno una sensibilità che chi prende certe decisioni non ha”. E ha aggiunto: “L’idea di pubblicare questo documentario, se così si può chiamare, sul 2015, non mi è sembrata affatto brillante.”

Dichiarazioni Pecco Bagnaia su Valentino Rossi Vs Marc Marquez Sepang 2015

“Non è stata un’idea brillantissima – ha dichiarato, sottolineando come il lancio sia avvenuto proprio nel giorno dell’anniversario della scomparsa di Marco Simoncelli – Non voglio entrare in questo tema, alcuni ruoli sono stati rappresentati in modo un po’ distorto rispetto alla realtà. Non capisco perché abbiano inserito me nel video.” Le critiche si estendono anche ad altri nomi coinvolti nel documentario, come Andrea Dovizioso, che ha ammesso di non ricordare nulla dell’episodio, e Ayumu Sasaki, che all’epoca era solo un rookie invitato alla conferenza stampa in cui Rossi accusò Marquez di favorire Lorenzo. “Poverino, non c’entrava nulla.”

