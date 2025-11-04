MotoGP | GP Portogallo, Marini: “Dobbiamo lottare per il vertice”

GP Portogallo Portimao Castrol Honda MotoGP 2025 – Luca Marini arriva in Portogallo con due obiettivi, ridurre il gap dalla Top Ten Mondiale e fare un weekend di vertice.

Il pilota della Honda è a sole 6 lunghezze da Johann Zarco nella corsa al miglior piazzamento tra i piloti Honda e da quando è rientrato dopo l’infortunio, il pesarese ha mancato la top ten solo in due occasioni domenicali, dimostrando una crescita costante.

Partire dalle prime due file è l’obiettivo dichiarato di Marini, che continua a inseguire il suo primo podio in sella alla Honda.

Dichiarazioni Luca Marini GP Portogallo Portimao Honda Castrol MotoGP 2025

“Siamo tornati in Europa dopo alcune gare intense ma produttive. I nostri obiettivi restano gli stessi per il Portogallo e Valencia: lottare per il vertice e mostrare tutto il nostro potenziale. Nel 2024, Portimao è stata solo la mia seconda gara con Honda e la nostra situazione è cambiata molto, quindi è difficile paragonare la nostra prestazione di allora. Mancano solo due gare in quello che è stato un buon 2025, ma abbiamo ancora un paio di cose da spuntare dalla lista per essere davvero soddisfatti dell’anno. Godiamoci questi momenti con il team e i tifosi.”

