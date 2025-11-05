MotoGP | GP Portogallo, Di Giannantonio: “Spero nel setup azzeccato”

GP Portogallo Portimao Pertamina Enduro VR46 Racing Team MotoGP 2025 – La stagione di Fabio Di Giannantonio è stata un saliscendi tra ottime prestazioni e weekend deludenti.

Arrivati alla penultima gara della stagione, a Portimao, non è ancora chiaro il setup base della Ducati Desmosedici GP 25 e il pilota romano del VR46 Racing Team spera di iniziare il weekend con il setting giusto.

Quando la moto è stata a posto, il #49 della casa di Borgo Panigale è stato sempre competitivo, ecco cosa ha detto prima del Gran Premio del Portogallo.

Dichiarazioni Fabio Di Giannantonio Preview GP Portogallo Portimao Pertamina Enduro VR46 Racing Team MotoGP 2025

“Spero di poter iniziare questo weekend ancora più vicini al setup più azzeccato per poter lottare per il podio. Abbiamo già mostrato in diverse occasioni che quando abbiamo il giusto feeling, siamo in grado di poter lottare per la Top3 e anche per la vittoria. Quindi, l’obiettivo per Portimao è quello di spingere sin dall’inizio per poter essere nelle posizioni di testa.”

