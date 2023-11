MotoGP | Gp Valencia Qualifiche: Vinales centra la pole, Bagnaia è 2°, Martin 6°

MotoGP Gp Valencia Qualifiche – Maverick Vinales ha ottenuto la pole position del Gran Premio della Comunitat Valenciana classe MotoGP, 20esimo ed ultimo appuntamento del Motomondiale 2023.

Sul circuito Ricardo Tormo di Valencia il pilota dell’Aprilia centra la sua 14esima pole in Top Class, portando in vetta la sua RS-GP con il crono di 1:28.931, unico pilota ad “abbattere” il muro de minuto e 29, nuovo record della pista.

In prima fila con il #12 della casa veneta partiranno Pecco Bagnaia, che dopo essere passato dalla Q1 paga un gap di soli 92 millesimi e Johann Zarco, con il francese staccato di 0.213s.

Grande la qualifica di Bagnaia, che nonostante il peso del passaggio dalla Q1, quando conta, esce fuori e piazza la “zampata” che lo porta in prima fila e soprattutto davanti a Martin.

In seconda fila troviamo le due KTM Factory, quelle di Jack Miller e Brad Binder e la Ducati di Jorge Martin, che al contrario di ieri non è riuscito ad infastidire Bagnaia e che anzi è stato “marcato” stretto dal connazionale Marc Marquez, che in qualche occasione lo ha pure rallentato.

Marco Bezzecchi ha stabilito invece il settimo tempo, il pilota Ducati Mooney VR46 Racing Team è davanti ai fratelli Marquez, Alex (Ducati Gresini) davanti a Marc (Repsol Honda) e con quest’ultimo scivolato mentre seguiva il #89 della Ducati.

Decimo tempo per Raul Fernandez (Aprilia SAT RNF), che ha preceduto Fabio Di Giannantonio (Ducati Gresini) e Aleix Espargarò (Aprilia).

Non hanno passato la Q1 tra gli altri: Enea Bastianini che scatterà dalla 14esima casella, Fabio Quartararo 15esimo, Luca Marini 17esimo, Franco Morbidelli 19esimo e Lorenzo Savadori 21esimo.

L’appuntamento con la MotoGP è per le ore 15:00, quando si disputerà la Sprint Race. Bagnaia potrebbe vincere il titolo già oggi, gli basterà guadagnare 4 punti su Martin.

5/5 - (5 votes)