MotoGP | Bagnaia in difficoltà a Mandalika, l’analisi dei problemi allo Sky Tech [VIDEO]

MotoGP GP Indonesia Ducati Bagnaia- Al termine delle prove andate in scena questa mattina sul tracciato di Mandalika, Mauro Sanchini ha analizzato le difficoltà affrontate da Pecco Bagnaia in sella alla GP23 ufficiale, precisando come col poco grip, unito ad un’elettronica ancora non perfetta, non ha permesso all’italiano di sfruttare al massimo il potenziale del pacchetto a propria disposizione.

Una situazione non semplice che, cronometro alla mano, non ha garantito all’italiano il giusto passo per garantirsi l’accesso diretto alla Q2 nelle qualifiche di domani (Bagnaia ha chiuso la sessione pomeridiana con il 16° tempo). Appuntamento a stanotte per l’ultima sessione di lavoro “libere” prima delle qualifiche e la Sprint in Indonesia.