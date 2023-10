MotoGP | Gp Indonesia Gara, Aleix Espargarò: “La scelta della gomma soft al posteriore è stata sbagliata”

GP Indonesia MotoGP 2023 Aprilia – Aleix Espargarò ha chiuso il Gran Premio dell’Indonesia, quindicesima tappa del Motomondiale 2023, in decima posizione.

Aleix non è stato premiato dalla scelta della gomma soft al posteriore. La mescola che gli dava più fiducia non gli ha permesso di essere incisivo dopo metà gara, quando l’unico obiettivo è diventata la bandiera a scacchi senza inutili errori. I sei punti del decimo posto sono, alla luce del ritmo mostrato durante il weekend, una magra consolazione.

Dichiarazioni Aleix Espargarò Gara GP Indonesia MotoGP 2023

“La scelta della gomma soft al posteriore è stata sbagliata, senza dubbio. Purtroppo durante il warmup di questa mattina ho avuto sensazioni non buone con la media, e in griglia abbiamo deciso di correre il rischio. Mi aspettavo un calo ma non così presto, praticamente dopo dieci giri è diventata una gara di sopravvivenza. È un peccato perchè essere competitivi, potersi giocare il podio in questa MotoGP non è per nulla semplice e sprecare occasioni così lascia l’amaro in bocca”.

