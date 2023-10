MotoGP | Gp Indonesia Gara, Vinales: “Ho dovuto gestire le gomme”

GP Indonesia MotoGP 2023 Aprilia – Maverick Vinales dopo il quarto posto della Sprint Race è salito sul podio nel Gran Premio dell’Indonesia disputato a Mandalika.

Il pilota dell’Aprilia ha chiuso secondo alle spalle di Pecco Bagnaia e davanti a Fabio Quartararo. Per tutta la gara ha dovuto gestire il consumo delle gomme, la performance c’è, ma per puntare alla vittoria il #12 della casa veneta dovrà capire insieme alla squadra come poter spingere senza badare troppo agli pneumatici. Ecco cosa ha detto a Sky Sport.

Dichiarazioni Maverick Vinales Gara GP Indonesia MotoGP 2023

“Per tutta la gara ho dovuto gestire le gomme, negli ultimi giri dovevo essere preciso per tenere dietro Fabio (Quartararo). Alla fine quasi prendevo Pecco, sono soddisfatto del lavoro che abbiamo fatto. Da metà gara in poi ho dovuto preservare le gomme, se non lo avessi fatto sarei stato indietro nel finale. Sono felice, abbiamo tenuto un buon passo per tutta la gara, preservare le gomme mi ha dato il podio. So che siamo veloci ed è quello che conta, ora c’è da sistemare la questione consumo gomme, ma quello con il setup si può risolvere.”

4.6/5 - (40 votes)