MotoGP | Test Malesia, il racconto della prima giornata di lavoro a Sepang [VIDEO]

MotoGP Test Malesia – Tanti riscontri per squadre e piloti nella prima giornata di test pre-season della MotoGP a Sepang. In attesa di scoprire le evoluzioni che si registreranno nei prossimi giorni, grazie anche ai tanti dati raccolti quest’oggi, i tecnici sono riusciti a captare i punti forti e deboli dei proprio pacchetti, focalizzando l’attenzione sulle aree che avranno bisogno di maggiore attenzione nel corso delle prossime settimane di lavoro in pista e in fabbrica.

Ducati, soddisfazione per il motore

Mattatore della prima giornata è stato Jorge Martin, a conferma di quanto emerso sul finale della scorsa stagione. Lo spagnolo della Pramac, primo a montare la gomma soft con la propria GP24, ha promosso a pieni voti le ultime evoluzioni presentate dalla Casa di Borgo Panigale, offrendo dati e riscontri ai tecnici in termini di sviluppo. Una condizione ben augurante che l’iberico spera di confermare anche nelle prossime giornate di lavoro. Moderata soddisfazione anche per Pecco Bagnaia, anche se il Campione del Mondo ha vissuto alti e bassi nel corso della sessione. Ad ogni modo, sul fronte motore, l’italiano ha promosso i passi in avanti compiuti dalla squadra, promuovendo di fatto quanto fatto dagli ingegneri nel corso della pausa invernale.

Test MotoGP, sorpresa Acosta con la Gas Gas

A strappare nuovamente i titoli di giornata ci ha pensato il rookie Pedro Acosta, nuovo portacolori della Gas Gas, ovvero il team satellite della KTM. A conferma di quanto emerso già nella sessione di shakedown, lo spagnolo sembra aver trovato fin da subito il giusto feeling con la RC16, mostrando un buon passo in tutte le condizioni di utilizzo della moto. Una situazione sicuramente positiva che ha spinto il management della Casa austriaca ad inserirlo nelle rotazioni per quello che riguarda le nuove componenti (il nuovo motore e il nuovo telaio in materiale composito sarà diviso tra lui, Jack Miller e Brad Binder nel corso delle tre giornate).

Honda e Yamaha, piccoli sorrisi dopo la prima giornata di test MotoGP

Trapela un sorriso anche dai box delle moto giapponesi, ovvero Honda e Yamaha. Fabio Quartararo ha tenuto un buon ritmo con la M1 2024, mentre Luca Marini e tutti i piloti della Casa Alata, in generale, hanno commentato positivamente le soluzioni presentate sulla RCV. Una buona base di partenza che però non dovrà spingere entrambe le Case a considerare il lavoro per “fatto”. Servirà ancora tanto lavoro e una buona raccolta dati per farsi trovare pronti e preparati ai primi appuntamenti della stagione.

Aprilia, quanta inventiva!

A far parlare di se, oltre Acosta, anche l’inventiva dell’Aprilia sulla RSGP24. La Casa italiana ha portato in pista varie soluzioni aerodinamiche “interessanti”, sia all’anteriore che al posteriore, in special modo sul codone. Tanta raccolta dati e poca attenzione sulle performance, anche se a primo impatto la strada intrapresa sembra quella giusta. Bisognerai capire che tipo di lavoro verrà svolto nel corso dei prossimi giorni, sia con i piloti ufficiali che con Miguel Oliveira, nuovo portacolori della Trackhouse.