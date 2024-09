MotoGP | Alex Marquez chiude con una caduta le pre-qualifiche in Indonesia [VIDEO]

MotoGP GP Indonesia – Si è chiusa con una caduta la pre-qualifica di Alex Marquez a Mandalika, teatro del prossimo Gran Premio dell’Indonesia di MotoGP.

Nel tentativo di affrontare una piega a destra del tracciato indonesiano, lo spagnolo della Gresini è incappato in una caduta che gli ha fatto perdere tempo prezioso in pista sul finale della sessione. L’intoppo, fortunatamente, non ha avuto ripercussioni sul piano fisico e Marquez potrà prendere parte regolarmente alle prossime sessioni in programma domani.

L’iberico, ricordiamo, ha chiuso la pre-qualifica di questa mattina con il 21° crono. Appuntamento alle 4.10 di questa notte per la seconda sessione di libere, la quale servirà a squadre e piloti per finalizzare gli assetti in vista della qualifica e della Sprint che scatteranno a seguire (5.15 e 9.00)