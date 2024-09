MotoGP | GP Indonesia Day 1, Martin: “Sono concentrato e più consistente”

MotoGP GP Indonesia Ducati Pramac – Jorge Martin ha iniziato bene il weekend indonesiano di Mandalika, teatro della 15esima tappa della MotoGP 2024.

Il leader della classifica iridata della MotoGP ha infatti chiuso al secondo posto le pre-qualifiche, a soli 0.040s dal capo-classifica Enea Bastianini e girando comunque sotto al record della pista. Ecco cosa ha detto il pilota Pramac Ducati ai microfoni di Sky Sport.

Dichiarazioni Jorge Martin Day 1 GP Indonesia Ducati MotoGP 2024

“Ho visto che Pecco (Bagnaia) ha faticato un pò con la media, un pò anche io ma poi con la gomma soft si va molto forte. Il secondo run fatto con la gomma media è stato buono, avevo un buon feeling e ho fatto dei buoni tempi. Sono contento di come abbiamo lavorato, soprattutto con la hard all’anteriore. In generale la moto va bene, nel time-attack sono vicino ad Enea (Bastianini). Sono concentrato e più consistente. Per quanto riguarda la scelta delle gomme la soft va molto bene sull’edge grip, ma la hard è migliore in frenata da dritta. Il time-attack l’ho fatto con la hard.”

4.7/5 - (44 votes)