MotoGP | Test Sepang Day 2, Bagnaia: “Riesco a guidare spingendo”

E’ un Pecco Bagnaia con le idee molto chiare quello che ha parlato al termine della seconda giornata di test IRTA della MotoGP a Sepang, chiusa all’ottavo posto a 0.428s dalla vetta occupata da Joan Mir.

Il pilota della Ducati riesce a guidare spingendo, cosa non gli accadeva lo scorso anno e avendo risparmiato una gomma, domani proverà a fare un doppio time-attack.

I test fondamentali rimangono comunque quelli della Thailandia, test in programma la settimana precedente al primo Gran Premio della stagione, in programma nel weekend dal 28 febbraio al primo marzo.

Lo scorso anno il due volte iridato aveva avuto ottime sensazioni a Sepang, per poi perderle proprio a Buriram. Ecco cosa ha detto il #63 della casa di Borgo Panigale.

Dichiarazioni Pecco Bagnaia Test Sepang Day 2 MotoGP 2026

“E’ stata una giornata positiva come ieri. Fortunatamente in mattinata il tempo era buono e siamo riusciti a fare un’altra prova dei nuovi pezzi arrivati e ho trovato un altro vantaggio – ha detto il pilota della Ducati ai microfoni di Sky Sport – Nel pomeriggio avremmo dovuto chiudere questa prova, ma purtroppo non c’erano le condizioni. In ogni caso è già positivo rispetto all’anno scorso poter guidare spingendo. Non avendo girato nel pomeriggio, abbiamo una gomma in più per giovedì per fare il time attack. Stamattina, in configurazione gara, sono venuti fuori degli ottimi tempi, credo che domani tutti quanti abbasseranno i tempi.”

Dichiarazioni Pecco Bagnaia Idee Chiare Test Sepang Day 2 MotoGP 2026

“Sarà fondamentale avere da subito le idee chiare. Diciamo che le ho abbastanza chiare, parlando coi tecnici stiamo riuscendo a individuare facilmente ciò che va meglio e ciò che non funziona e questo aiuta molto. Anche se in realtà la giornata per definire il tutto è la prima dei test della Thailandia.”

Dichiarazioni Pecco Bagnaia No Time Attack Test Sepang Day 2 MotoGP 2026

“Se domani posso scendere sotto il muro dell’1:56? Il mio tempo in configurazione gara è stato molto veloce, domani qualcuno riuscirà a replicare il record o a batterlo ma arrivare a 1:55 è tosta secondo me. Con la gomma in più conservata oggi, domattina farò due time attack al posto di uno solo e vediamo.”

Dichiarazioni Pecco Bagnaia Aerodinamica e Test Thailandia MotoGP 2026

“Abbiamo le idee chiare, ma servono ancora altre prove per essere completamente certi. Le buone sensazioni di ieri sono rimaste intatte oggi e, se le cose vanno bene, toccherò il meno possibile sulla moto. In ogni caso questo test è da

tenere in considerazione, ma quello della Thailandia sarà più importante.”

