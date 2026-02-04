MotoGP | Test Sepang Day 2, Bezzecchi: “Sta andando abbastanza bene”

E’ un Marco Bezzecchi abbastanza soddisfatto quello che ha parlato nel secondo giorno di test IRTA della MotoGP a Sepang.

Il pilota dell’Aprilia ha continuato a lavorare sul prototipo della nuova RS-GP26, una moto ancora da scoprire. Il #72 della casa veneta che ha chiuso il Day 2 in sesta posizione a soli 0.267s dalla vetta, ha commentato la giornata senza lasciarsi andare a facili entusiasmi ma senza ‘spegnere’ i buoni segnali arrivati dalla nuova moto.

Il lavoro da fare è ancora molto e la cosa più importante è fare molti giri e raccogliere dati che saranno poi analizzati dagli ingegneri. Ecco cosa ha detto il “Bez”.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Test Sepang Day 2 MotoGP 2026

“Sono contento, sta andando abbastanza bene, bisogna però rimanere tranquilli e calmi perché c’è molto da lavoro da fare – ha detto a Sky Sport – Dobbiamo continuare a girare, raccogliere dati per gli ingegneri e io mi devo abituare a tutte le parti nuove della moto. Fondamentalmente non posso essere nè troppo entusiasta nè troppo ‘sgonfio’.”

Foto: Valter Magatti

3.7/5 - (4 votes)