MotoGP | Test Sepang Day 2, Acosta: “Possiamo essere soddisfatti”

Pedro Acosta così come tutti i suoi colleghi della MotoGP ha potuto girare poco durante la seconda giornata di Test IRTA a Sepang.

Il pilota della KTM ha chiuso al quarto posto, miglior crono come per tutti nella sessione mattutina (31 i giri percorsi, ndr) e soli 4 giri nel resto della giornata, una giornata caratterizzata dal tanto caldo e dai classici scrosci di pioggia malesi.

Oggi il #37 della casa di Mattighofen ha lavorato sull’aerodinamica della sua RC16, provando un cupolino più piccolo che ha funzionato bene. Domani si concentrerà sull’elettronica.

Dichiarazioni Pedro Acosta Day 2 Test Sepang MotoGP 2026

“Possiamo essere soddisfatti: oggi mi sono dedicato al lavoro sull’aerodinamica. Domani mi focalizzerò sull’elettronica per completare un buon pacchetto e arrivare preparato alla tappa in Thailandia – ha detto il pilota di Mazarron a Motorsport – il nuovo cupolino, più piccolo, ha dato ottimi risultati ed è quello che preferisco. È anche fondamentale constatare che la moto frena bene. In generale, la moto è più veloce. Questa KTM risulta più intuitiva da guidare e non serve spingere al 100% per sfruttarne tutto il potenziale. L’anno scorso, a questo punto della stagione, ero già caduto cinque volte. È davvero positivo poter guidare una moto che ti semplifica la vita. Non so se riusciremo a fare una simulazione di gara, perché la pioggia potrebbe aver modificato un po’ i programmi. È difficile capire se questa moto potrà vincere in Thailandia, visto che l’anno scorso eravamo partiti bene qui e poi è andata malissimo. Bisogna mantenere la calma. Siamo consapevoli che stiamo lavorando bene. A tutti piace stare davanti, e chi sostiene il contrario non dice la verità.”

Foto: Valter Magatti

