MotoGP | Test Sepang Day 1, Marini: “I giapponesi hanno fatto un ottimo lavoro”

Il pesarese della Honda: "Abbiamo già fatto progressi, ed è davvero una bella sensazione"

di Alessio Brunori3 Febbraio, 2026
Luca Marini è tornato in sella alla Honda RC213V in occasione dei test IRTA di Sepang e si è detto soddisfatto del lavoro fatto dai giapponesi.

La casa dall’ala dorata ha portato tutto quello che era stato richiesto dopo i test di Valencia e il pesarese ha parlato di progressi e di bella sensazione.

Ovviamente c’è ancora molto lavoro da fare ma l’inizio è incoraggiante, così come il sesto tempo a 0.551s dalla vetta occupata dalla Ducati di Marc Marquez.

“È bello tornare in sella alla Honda RC213V, oggi abbiamo avuto una buona giornata e abbiamo ripreso da dove avevamo lasciato l’ultima volta a Valencia. Abbiamo già fatto progressi, ed è davvero una bella sensazione, iniziare subito a fare miglioramenti. I giapponesi hanno fatto un ottimo lavoro durante l’inverno; qui sono stati portati molti pezzi davvero validi, più o meno tutto quello che avevo chiesto a Valencia è arrivato. I passi in entrambe le direzioni ci hanno aiutato, ma c’è sempre più margine di miglioramento. Un po’ di lavoro da fare durante la notte e vedere cosa è possibile domani. Sono davvero felice di essere tornato a lavorare con tutti i membri del team.”

Foto: Valter Magatti

