MotoGP | Quartararo sul V4 Yamaha: “Siamo super lontani”

Fabio Quartararo sin dal primo test con il V4 Yamaha effettuato nel 2025, si è detto insoddisfatto del nuovo progetto Yamaha.

La situazione non è cambiata neanche nel primo test del 2026, quello di Sepang, dove l’iridato 2021 della MotoGP ha sottolineato come il V4 Yamaha sia ancora molto lontano dalla concorrenza.

Un’infortunio dovuto ad una caduta molto probabilmente causata proprio dal nuovo V4 (tanto che i giapponesi hanno fermato tutte le YZR-M1 nel secondo giorno di test, facendole tornare in pista solo il giorno successivo, ndr) ha fermato “El Diablo”, che però aveva già girato durante lo shakedown.

Dichiarazioni Fabio Quartararo Test Sepang MotoGP 2026

“Non posso dire di essere fiducioso perché vediamo quanto stiamo soffrendo, vediamo che i nostri tempi sul giro non sono molto buoni” – ha detto Quartararo prima a Crash.net – “L’unica cosa che posso fare è dare il massimo, cercare di guidare al limite e, qualunque sia la posizione, provare a fare il meglio possibile. Non ho fatto abbastanza giri, ma abbiamo visto quanto siano veloci già dal primo giorno i nostri avversari.”

Dichiarazioni Fabio Quartararo Adattamento V4 Yamaha Test Sepang MotoGP 2026

“Ho capito subito dove dovevo cambiare, dove dovevo adattarmi in modo diverso. Ma penso anche che il nostro V4 non sia completamente come gli altri. C’è ancora molto lavoro da fare, soprattutto sullo sterzo, sulla trazione, sull’elettronica, sul grip, sulla potenza. Quindi ci sono molte cose da sistemare. Sappiamo dove siamo, sappiamo che siamo super lontani, ma dobbiamo accettarlo e lavorare duro è l’unica cosa che possiamo fare.”

Foto: Dorna