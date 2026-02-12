MotoGP | Aldeguer salterà sia i test di Buriram che il GP della Thailandia
Il #54 della Ducati è ancora alle prese con il recupero dopo la frattura del femore rimediata sul circuito di Aspar
di Alessio Brunori12 Febbraio, 2026
Fermin Aldeguer dovrà saltare sia i test di Buriram in programma il 21 e 22 febbraio e il primo Gran Premio della stagione, quello della Thailandia, in programma sempre al Chang International Circuit la settimana successiva.
Il “Rookie of The Year” 2025 della MotoGP si era infortunato lo scorso 8 gennaio mentre girava con una moto stradale sul circuito di Aspar, riportando la frattura alla diafisi del femore sinistro.
Un brutto colpo per il pilota del Gresini Racing, che sarà sostituito dal collaudatore della Ducati Michele Pirro in sella alla Desmosedici del team faentino.
La speranza è di rivederlo in sella per la seconda gara della stagione, il Gran Premio del Brasile, in programma dal 20 al 22 marzo.
