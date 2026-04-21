MotoGP | Pedrosa: “Niente wild-card, il mio tempo è passato”

Dani Pedrosa sembrerebbe aver chiuso con le wild-card. Il tre volte iridato, nonché membro della ‘Hall of Fame’ MotoGP, ha parlati di tempo “passato” e di lasciare spazio ai “giovani”.

In un’intervista rilasciata ad’AS’ ha detto: “In linea di principio non farò più una wild card in MotoGP, il mio tempo è passato”.

Il “Piccolo Samurai” è attualmente tester della KTM e commentatore per DAZN Spagna e parlando di wild-card ha ammesso che ora tocca ai giovani. “Mi sento a mio agio e soddisfatto del lavoro di tester. Ho fatto le mie wild-card e ora Pol Espargaró ha la priorità. Penso che ora tocchi ai giovani.”

Pedrosa sarebbe comunque potuto salire in sella alla RC16 lasciata libera dall’infortunato Maverick Vinales, questo perchè anche Pol Espargarò si è infortunato ad una mano, ma alla fine ha declinato e a Jerez il Team Tech3 schiererà il solo Enea Bastianini. Al momento Pedrosa è a quota 299 Gran Premi disputati, con 54 vittorie, 31 in MotoGP, 153 podi e 49 pole position.

Le parole di Dani Pedrosa hanno il peso di una dichiarazione definitiva, quasi simbolica. Per anni è stato considerato uno dei piloti più eleganti e tecnicamente completi della MotoGP, un talento cristallino che ha segnato un’epoca pur senza conquistare il titolo nella classe regina. Oggi, a 40 anni, il “Piccolo Samurai” sembra aver trovato una nuova dimensione: meno esposta, più silenziosa, ma non per questo meno importante.

La possibilità di correre a Jerez, pista dove ha scritto pagine memorabili, avrebbe fatto gola a chiunque. Ma non a Pedrosa. La sua decisione di non sostituire Vinales, nonostante l’assenza anche di Pol Espargaró, conferma che la sua priorità non è più la competizione diretta. Sa che un rientro improvvisato, senza preparazione specifica, rischierebbe di essere più un peso che un aiuto per il Team.

Foto: Instagram Dani Pedrosa