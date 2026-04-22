MotoGP | GP Jerez, Bagnaia: “E’ una pista che mi piace molto”

Il Motomondiale sbarca in Europa, esattamente a Jerez, tappa andalusa della MotoGP 2026, la prima in Europa. E’ la quarta gara della stagione, una stagione dove Pecco Bagnaia non ha ancora raccolto quanto seminato.

Il #63 della Ducati proverà ad invertire la rotta in una pista dove la Desmosedici GP ha vinto sei volte: dal trionfo di Capirossi nel 2006, fino ai cinque sigilli consecutivi delle ultime cinque edizioni con Miller, la tripletta di Bagnaia e il primo successo nella Premier Class di Alex Marquez lo scorso anno.

Il pilota di Chivasso ha ottenuto tre vittorie in Top Class sul circuito intitolato al compianto Angel Nieto. E’ stato grande protagonista dal 2022 al 2024 con tre successi, mentre lo scorso anno ha ottenuto un doppio terzo posto.

In questa stagione è ancora alla ricerca del primo podio domenicale, mentre nella Sprint Race di Austin aveva raccolto un secondo posto, una vittoria sfumata all’ultimo giro e andata a Jorge Martin, che aveva fatto una scelta di gomme diversa.

Dichiarazioni Pecco Bagnaia Preview GP Spagna Jerez MotoGP 2026

“Jerez è una pista che mi piace molto. Una delle classiche del calendario: tecnica, veloce e completa. Ho tanti bei ricordi qui, anche dalla Moto3 e Moto2: podi, piazzamenti e le tre vittorie in MotoGP. Non vedo l’ora di tornare in pista e respirare la passione dei tanti tifosi e appassionati delle due ruote che vengono sempre a trovarci qui in Andalucia.”

Dati Carriera Francesco Bagnaia

GP disputati: 237 (132 x MotoGP, 36 x Moto2, 69 x Moto3)

Vittorie: 41 (31 MotoGP + 8 Moto2 + 2 Moto3)

Podi: 82 (59 MotoGP + 16 Moto2 + 7 Moto3)

Vittorie Sprint: 13

Pole positions: 34 (27 MotoGP + 6 Moto2 + 1 Moto3)

Titoli mondiali: 3 (MotoGP 2023, MotoGP 2022, Moto2 2018)

Informazioni Circuito GP Spagna Jerez

Paese: Spagna

Nome: Circuito de Jerez – Ángel Nieto

Record del circuito: Quartararo (Yamaha), 01:35.610 – 2025

Velocità massima: Bezzecchi (Aprilia), 301.6 km/h – 2025

Lunghezza del tracciato: 4,42 km

Durata della gara sprint: 12 giri

Durata della gara: 25 giri

Curve: 13 (8 a destra, 5 a sinistra)

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