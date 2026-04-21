MotoGP | GP Jerez, Di Giannantonio: “E’ un buon momento, stiamo andando forte”

Fabio Di Giannantonio dopo tre gare è il miglior pilota della Ducati in classifica. “Diggia” è infatti quarto con 50 punti contro gli 81 del leader Marco Bezzecchi e davanti al compagno di marca Marc Marquez, che di punti ne ha 45.

Ora arriva la prima gara europea della stagione, quella di Jerez che si disputerà sul circuito intitolato al compianto Angel Nieto, un circuito reso famoso anche dalla “torcida” andalusa, un pubblico che ogni anno è sempre più infuocato.

Il pilota romano non vede l’ora di scendere in pista in sella alla Ducati Desmosedici GP 26 del VR46 Racing Team per continuare a lavorare per migliorare il davanti per fermare la moto e girare più stretto. Il #49 ha raccolto nelle prime tre gare un podio, un podio Sprint e due pole consecutive, in Brasile e ad Austin.

In terra statunitense aveva vissuto un sabato dai due volti, prima la pole position con tanto di record della pista e poi l’incolpevole caduta causata da Marc Marquez. Nella gara domenicale era arrivato un quarto posto.

A Jerez vanta una vittoria in Moto2 nel 2021, mentre nella scorsa stagione ha racconto un sesto posto nella Sprint Race e un quinto nella gara “lunga” della domenica.

Dichiarazioni Fabio Di Giannantonio Preview GP Spagna Jerez Pertamina Enduro VR46 Racing Team MotoGP 2026

“Si torna in Europa, si va a Jerez! È una pista che tutti conosciamo molto bene e sarà molto interessante tornare nel Vecchio Continente. Una volta si diceva che il Mondiale iniziasse dall’Europa, ma per noi la stagione è iniziata già molto bene. Stiamo andando forte, è un buon momento sia con la squadra che con la moto. Questi giorni in casa abbiamo lavorato per cercare di trovare il modo di sfruttare meglio il davanti per fermare la moto e girare più stretto, ed avere un pacchetto ancora migliore per le gare. L’obiettivo è quello di continuare ad avere le stesse sensazioni di inizio stagione che mi permettono di andare forte.”

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