MotoGP | Marquez: “Potrei ritirarmi sereno e soddisfatto”

L’inizio di stagione 2026 di Marc Marquez è stato sicuramente al di sotto delle aspettative. In molti avevano sottovalutato l’ennesimo infortunio avuto dal nove volte iridato, quello indonesiano del 2025 quando venne tamponato da Marco Bezzecchi.

Qualcuno come Andrea Dovizioso ha detto che l’infortunio dello spagnolo sai più grave di quanto detto, ma il forlivese è stato smentito dai vertici Ducati, il Direttore Generale Gigi Dall’Igna e il CEO Claudio Domenicali, che pur ammettendo la gravità dell’infortunio hanno ridimensionato le parole dell’attuale tester Yamaha MotoGP.

Intervistato dal podcast “Imagin”, il nove volte iridato ha parlato del suo recente passato, di quanto si sia sentito vicino al ritiro (prima del passaggio in Ducati Gresini, ndr) e di come adesso sia molto più sereno quando arriverà quel momento.

Dichiarazioni Marc Marquez Possibile Ritiro MotoGP 2026

“Mi sarei ritirato se non avessi avuto altra scelta, ma non sarei stato soddisfatto al 100%. Sarei stato in pace con me stesso per averci provato, anche se non avesse funzionato. Ora, quando arriverà quel momento, potrò ritirarmi in pace e soddisfatto. Ma finché sarò attivo continuerò a dare il 100%. Ho dubitato di poter tornare veloce dopo un infortunio serio, so bene che il mio braccio non è più quello di una volta e infatti una delle cose che mi ha aiutato di più è stata smettere di confrontare la parte sinistra con quella destra: semplicemente do il 100% con entrambi. So che quel momento si avvicina sempre di più. L’ho detto spesso in passato e vale ancora: continuerò finché il mio corpo reggerà, e ho intenzione di andare avanti finché sarà così. So che finirò la carriera prima per il corpo che per la mente o per la motivazione di continuare. Sono consapevole che il momento si sta avvicinando sempre di più. Io continuerò finché il mio corpo non cederà e so che smetterò per via del mio corpo, più che per la mia mentalità.”

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