MotoGP | GP Jerez, Martin: “Sarà un weekend impegnativo”

Il 2025 di Jorge Martin sembra ormai alle spalle, infortuni, incomprensioni con l’Aprilia e ricadute sono ormai solo un lontano ricordo per l’iridato 2024 della MotoGP.

Il pilota di San Sebastian de Los Reyes è stato autore di un grande inizio di stagione, questo nonostante abbia saltato buona parte dei test invernali a causa di operazioni programmate per risolvere definitivamente i problemi dovuti agli infortuni della scorsa stagione.

Dopo tre gare è secondo nella classifica iridata a soli quattro punti dal leader, il team-mate Marco Bezzecchi. Il feeling con la nuova RS-GP26 è stato sin da subito ottimo e “Martinator” sembra essere tornato a guidare come ai tempi della Ducati.

Dichiarazioni Jorge Martin Preview GP Spagna Jerez Austin MotoGP 2026

“Dopo un grande inizio di stagione è importante confermare le sensazioni anche a Jerez. Non vedo l’ora di scendere in pista: è la gara di casa e ci saranno tutti i miei tifosi. Sarà un weekend impegnativo, perché non è mai stata una delle mie piste migliori, ma ho tanta voglia di confermare lo stato di forma e continuare a lavorare.”

Protagonista del weekend di Austin con la vittoria nella sprint e il secondo posto nella gara lunga, affronta la tappa di casa con l’obiettivo di consolidare il suo buon feeling con la RS-GP26.

A Jerez per la casa veneta ci sarà anche il tester Lorenzo Savadori che porterà in pista evoluzioni della moto della casa di Noale, che potrebbero essere provati dai piloti ufficiali nel test post-GP del lunedì.

Dichiarazioni Lorenzo Savadori Preview GP Spagna Jerez Austin MotoGP 2026

“È bello tornare a fare un weekend di gara. Avremo alcune soluzioni nuove da provare durante il fine settimana, con l’obiettivo di far crescere la RS-GP26. Sarà importante raccogliere il maggior numero di informazioni possibile, perché gli aggiornamenti verranno poi portati sulle moto dei due piloti ufficiali nei test di lunedì.”

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