MotoGP | GP Thailandia Sprint Race, vince Acosta: gli highlights [VIDEO]
Prima vittoria in una Sprint Race per lo spagnolo della KTM che beneficia di una penalità inflitta a Marc Marquez
di Alessio Brunori28 Febbraio, 2026
Highlights Sprint Race GP Thailandia – Vi riproponiamo, qualora ve li siate persi, i momenti più importanti della Sprint Race del Gran Premio della Thailandia.
A vincere Pedro Acosta (KTM Factory), che ha beneficiato della penalità inflitta a Marc Marquez (Ducati Factory), che ha chiuso secondo dopo un “drop position”. Terzo al traguardo Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse MotoGP Team).
Marco Bezzecchi, il favorito dopo la pole position, è caduto nel corso del secondo giro quando tentava l’allungo su Marc Marquez.
