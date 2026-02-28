MotoGP

MotoGP | GP Thailandia Sprint Race, vince Acosta: gli highlights [VIDEO]

Prima vittoria in una Sprint Race per lo spagnolo della KTM che beneficia di una penalità inflitta a Marc Marquez

di Alessio Brunori28 Febbraio, 2026
MotoGP | GP Thailandia Sprint Race, vince Acosta: gli highlights [VIDEO] MotoGP | GP Thailandia Sprint Race, vince Acosta: gli highlights [VIDEO]

Highlights Sprint Race GP Thailandia – Vi riproponiamo, qualora ve li siate persi, i momenti più importanti della Sprint Race del Gran Premio della Thailandia.

A vincere Pedro Acosta (KTM Factory), che ha beneficiato della penalità inflitta a Marc Marquez (Ducati Factory), che ha chiuso secondo dopo un “drop position”. Terzo al traguardo Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse MotoGP Team).

Marco Bezzecchi, il favorito dopo la pole position, è caduto nel corso del secondo giro quando tentava l’allungo su Marc Marquez.


>

Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Tags
Leggi altri articoli in MotoGP

Lascia un commento

You must be logged in to post a comment Login

Articoli correlati

Foto MotoGP SBK

motogp-test-buriram-thailandia-day1-2026-00070motogp-test-buriram-thailandia-day1-2026-00029motogp-test-buriram-thailandia-day1-2026-00038motogp-test-buriram-thailandia-day1-2026-00001motogp-test-buriram-thailandia-day1-2026-00019motogp-test-buriram-thailandia-day1-2026-00091motogp-test-buriram-thailandia-day1-2026-00092motogp-test-buriram-thailandia-day1-2026-00043motogp-test-buriram-thailandia-day1-2026-00011motogp-test-buriram-thailandia-day1-2026-00022motogp-test-buriram-thailandia-day1-2026-00041motogp-test-buriram-thailandia-day1-2026-00033

Classifiche

MotoGP

Moto2

Moto3

Classifiche Team

MotoGP

Moto2

Moto3

Ultime news