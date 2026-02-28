MotoGP

MotoGP | GP Thailandia: la caduta di Bezzecchi nella Sprint Race [VIDEO]

Il riminese dell'Aprilia è scivolato mentre tentava l'allungo su Marc Marquez

di Alessio Brunori28 Febbraio, 2026
Dopo aver dominato tutte le sessioni fino alla qualifica del Gran Premio della Thailandia, Marco Bezzecchi si è “steso” nel corso della Sprint Race.

Nel corso del secondo giro nel tentativo di allungare, il pilota riminese dell’Aprilia ha perso l’avantreno della sua RS-GP26, terminando la corsa nella ghiaia.

Rammarico nel box della casa veneta, ma anche la consapevolezza della competitività del “Bez” che proverà a rifarsi nella gara “lunga” della domenica.


