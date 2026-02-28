MotoGP | GP Thailandia Sprint Race, Alex Marquez: “Diggia ha attaccato dall’esterno”

MotoGP GP Thailandia Gresini Racing – Sprint race combattuta al Gran Premio di Thailandia per Alex Marquez, che chiude undicesimo dopo una gara condizionata da un contatto con Fabio Di Giannantonio nelle prime fasi. Da quel momento, Alex ha ritrovato concentrazione e ritmo, mettendo in mostra una buona serie di sorpassi e un passo solido, segnale di un netto passo avanti rispetto alle precedenti sprint. Ha tagliato il traguardo in undicesima posizione.

Dichiarazioni Alex Marquez Sprint Race GP Thailandia

“Un peccato perché oggi ero partito molto bene. In frenata purtroppo c’è stato il contatto con Diggia che ha provato ad attaccare dall’esterno e non ho avuto opzioni. Da quel momento mi sono concentrato sulla guida, sui sorpassi e ho trovato un buon ritmo. Abbiamo sicuramente fatto un bello step nella Sprint e domani abbiamo buone chance per essere tra i protagonisti. Oggi saremmo potuti stare nella Top 5, e domani sarà l’obiettivo”