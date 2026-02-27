MotoGP | GP Thailandia: penalità per Michele Pirro

Michele Pirro è in pista al Chang International Circuit di Buriram al posto dell’infortunato Fermin Aldeguer, con il pilota di San Giovanni Rotondo che guida la Ducati Desmosedici del Gresini Racing.

Il tester della Ducati (ruolo che ricopre da tempo e con successo visti i risultati della “Rossa” di Borgo Panigale, ndr) è stato suo malgrado protagonista di un “impeding” e quindi penalizzato di tre posizioni in griglia, prima penalità della stagione della MotoGP.

La cosa “curiosa” è che ha ostacolato il suo compagno di squadra Alex Marquez che lo ha mandato a “quel paese” con gesti che non lasciano spazio all’immaginazione, ma che ci possono stare in un momento delicato come quello delle pre-qualifiche. Di seguito i dettagli della penalità.

In conformità all’Articolo 3.8 del Regolamento del Campionato del Mondo FIM Grand Prix, confermiamo la nostra decisione a seguito di un’audizione.

Motivo Penalità Michele Pirro GP Thailandia

Il 27 febbraio 2026 alle ore 15:51:55, durante la sessione di Practice del PT GRAND PRIX OF THAILAND, sei stato osservato mentre procedevi lentamente in traiettoria, disturbando un altro pilota, il n. 73, alla curva 10.

Ciò contravviene alle istruzioni specifiche fornite ai concorrenti e ai team della MotoGP™.

Di conseguenza, si tratta di una violazione dell’Articolo 1.21.2 del Regolamento del Campionato del Mondo FIM Grand Prix.

Sanzione Michele Pirro GP Thailandia

Per le ragioni sopra indicate, il FIM MotoGP™ Stewards Panel ha imposto una penalità di 3 posizioni in griglia per la gara MotoGP™ del PT GRAND PRIX OF THAILAND (in conformità agli articoli 3.2.1 e 3.3.2.3).

Spiegazione della penalità Michele Pirro GP Thailandia

Secondo i Protocolli di Penalità comunicati ai team, questa azione è stata classificata come un incidente di tipo MGP‑SR4: guida lenta in traiettoria negli ultimi 20 minuti della Practice, disturbando un altro pilota e influenzando direttamente la possibilità di accedere alla Q2.

Essendo la prima infrazione della stagione, la penalità appropriata in questo caso è di 3 posizioni in griglia.

Foto: Valter Magatti

