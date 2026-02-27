MotoGP | GP Thailandia Day 1, Acosta: “Dobbiamo essere soddisfatti”

Pedro Acosta ha chiuso al quarto posto le pre-qualifiche del Gran Premio della Thailandia, prima gara del Motomondiale 2026, in programma al Chang International Circuit di Buriram.

Il pilota della KTM si è detto abbastanza soddisfatto del passo gara, mentre sul giro “secco” manca ancora qualcosa rispetto a Ducati e Aprilia.

Rispetto allo scorso anno il passo in avanti c’è comunque stato e questo fa ben sperare il pilota di Mazarrón che ha così parlato ai microfoni di Sky Sport MotoGP.

Dichiarazioni Pedro Acosta Day 1 GP Thailandia MotoGP 2026

“Sappiamo che manca il push per fare un giro veloce, ma per il passo gara siamo andati bene. Dobbiamo essere soddisfatti, manca tanto per andare veloci come Marco (Bezzecchi) e le Ducati, ma stiamo arrivando. Penso che rispetto all’anno scorso abbiamo fatto uno step avanti. Vediamo cosa possiamo fare, abbiamo il passo per fare il podio e poi vedremo.”

Foto: Valter Magatti

