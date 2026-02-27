MotoGP | GP Thailandia Day 1, Martin: “La Q2 era una mia aspettativa”

Inizio positivo al Chang International Circuit di Buriram per Jorge Martin, che centra la Q2 mostrando il suo potenziale sia sul passo gara che sul time attack.

Il pilota madrileno dell’Aprilia vuole lasciarsi alle spalle tutti i fantasmi della scorsa stagione, una stagione costellata da infortuni e che è stata un vero e proprio incubo.

Alla fine è arrivato il quinto tempo, un time attack arrivato nel momento peggiore, quando in pista c’era un fortissimo vento, soprattutto alla curva 3. Ecco cosa ha detto “Martinator”.

Dichiarazioni Jorge Martin Day 1 GP Thailandia MotoGP 2026

“Alla fine mi aspettavo di essere direttamente in Q2. Era un po’ una mia aspettativa. Soprattutto dopo il test. Fin dal primo giro mi sono sentito molto a mio agio. Questo pomeriggio è stato più difficile perché stava arrivando la pioggia e dovevamo fare il time-attack. Era la cosa giusta da fare, ma ho fatto il tempo nel momento peggiore della pista perché c’era un vento bestiale. Alla curva 3 nessuno riusciva a fermare la moto. Finire 5° è qualcosa di cui essere felice.” ha detto Jorge Martin a DAZN Spagna.

Foto: Valter Magatti

