MotoGP | GP Thailandia, Martin: “Impaziente di iniziare la stagione”

Jorge Martin dopo un 2025 da dimenticare con tanti gravi infortuni, è impaziente di iniziare la stagione 2026 e lo farà al Chang International Circuit di Buriram dove il prossimo weekend è in programma il Gran Premio della Thailandia.

L’iridato 2024 della MotoGP sarà al via della stagione, cosa che non aveva potuto fare lo scorso anno, vista la brutta caduta di cui fu sfortunato protagonista nei test di Sepang.

“Martinator” è convinto di poter fare bene e i positivi test di Buriram dove aveva chiuso a mezzo secondo dalla vetta occupata dal suo team-mate Marco Bezzecchi e una buona forma fisica lo fanno ben sperare.

Dichiarazioni Jorge Martin Preview GP Thailandia MotoGP 2026

“Sono davvero impaziente di iniziare la stagione dopo le complicazioni dell’anno scorso dovute agli infortuni. Fisicamente mi sento molto meglio, ed è stato molto positivo prendere parte ai test pre‑stagionali a Buriram per prepararmi al meglio alla gara. Iniziamo l’anno con grande voglia di fare bene: la moto è migliorata, e anch’io. C’è tutto per vivere una grande stagione.”

