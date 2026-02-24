MotoGP | GP Thailandia, Morbidelli: “Siamo pronti”

Questo fine settimana il Gran Premio della Thailandia aprirà la stagione 2026 della MotoGP. Con la pre-season conclusa pochi giorni fa, si torna a fare sul serio con in palio i primi punti della stagione.

Per Franco Morbidelli si tratterà della nona stagione in Top Class, la seconda in sella alla Ducati Desmosedici del suo mentore Valentino Rossi, il Pertamina Enduro VR46 Racing Team.

I test invernali sono andati abbastanza bene e l’italo-brasiliano punta a partire subito bene per dare slancio alla sua stagione.

Dichiarazioni Franco Morbidelli Preview GP Thailandia Pertamina Enduro VR46 Racing Team MotoGP 2026

“Sono molto contento di ricominciare la stagione e farlo in Thailandia sarà bello. Qui abbiamo finito i test invernali, dove abbiamo capito molte cose sulla nuova moto. In generale, la prestagione è stata molto positiva e sono pronto per l’inizio del 2026. Ci sentiamo competitivi per questo primo weekend di gara, possiamo avere la nostra occasione. Abbiamo dimostrato di essere veloci, noi siamo lì. L’obiettivo sarà confermare le buone sensazioni dei test anche nel weekend. Siamo pronti!”

