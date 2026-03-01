MotoGP | GP Thailandia, Martin: “Ho dato tutto quello che avevo”

Jorge Martin sembra essere uscito dal “tunnel” dove si era infilato una volta vinto il Mondiale 2024 con la Ducati. Il debutto 2025 con l’Aprilia era stato devastante, subito un brutto infortunio nel primo giorno di test a Sepang, poi una serie di altri infortuni che ne avevano minato oltre al fisico anche la mente.

Nel 2025 avrebbe voluto rompere il contratto con la casa veneta per passare alla Honda, ma la casa di Noale ha fatto valere i suoi diritti e oggi può dire di aver avuto ragione.

“Martinator” ha corso a Buriram una delle gare migliori in questi ultimi anni, chiudendo quarto e non lontano dal terzo gradino del podio. Ecco cosa ha detto ai microfoni di Sky Sport.

Dichiarazioni Jorge Martin Gara GP Thailandia MotoGP 2026

“Una delle gare migliori in questi ultimi anni, avevo una bella velocità, ho dato tutto quello che avevo. La gestione delle gomme è stata alta, mi sembrava che la gomma esplodesse con tanto spin! Faceva caldo ma era così per tutti, peccato aver perso tempo all’inizio perché la terza posizione era realista. Sono preparato, questo inverno mentalmente è stato difficile, due mesi fa non riuscivo a mangiare da solo e oggi sono quarto. Ho lavorato molto per sentirmi pronto, sono al 95%, mi mancano dei giri. Avevo paura prima di iniziare la gara ma è finita bene. Avendo quattro piloti forti, ci siamo adattati all’Aprilia, Bez ha fatto vedere la strada. Dobbiamo continuare a lavorare, la moto è solida e va forte in quasi tutte le aree. Si può lottare, la stagione è lunga e avrò le mie possibilità. L’anno scorso non sono mai stato pronto, tornavo ma non ero pronto. Sono stato molto intelligente ad operarmi quest’inverno perché sono arrivato in forma. Quando tutto va bene, il pilota c’è.”

