MotoGP | GP Thailandia, Fernandez: “Sorpasso su Marquez? E’ il mio idolo”

Raul Fernandez conferma quanto di buono fatto vedere nella Sprint Race del Gran Premio della Thailandia chiudendo terzo la gara “lunga” della domenica del primo Gran Premio stagionale.

Il pilota Aprilia Trackhouse MotoGP Team ha voluto ringraziare tutta la squadra per avergli dato una grande moto, anche se negli ultimi giri come la maggior parte dei piloti ha avuto un calo di gomme che gli ha fatto perdere la seconda posizione.

Neanche un piccolo problemino alla spalla avuto nel warm up ha rallentato il #25 della casa veneta, ecco cosa ha detto il pilota spagnolo ai microfoni di Sky Sport MotoGP.

Dichiarazioni Raul Fernandez Gara GP Thailandia MotoGP 2026

“Sono veramente contento, ringrazio tutta la squadra. Stamattina la moto con la media era incredibile. La gara è stata difficile ma il problema è stata la gomma e negli ultimi giri sono stato in difficoltà, vedevo che non riuscivo a tenere il passo di Marco (Bezzecchi). Prima gara sul podio è una bella sorpresa, dobbiamo continuare a lavorare. Sappiamo che qualche gara andrà bene e altre peggio. Il punto è capire quando sono pronto e posso attaccare. La spalla non mi ha dato fastidio. Abbiamo fatto un grande lavoro, il campionato è molto lungo e dobbiamo stare calmi. Sul motore dobbiamo ancora lavorare, la moto mi piace molto nella stabilità in staccata. Sorpasso su Marquez? E’ il mio idolo ero in dubbio di fare il sorpasso, ho provato ad essere pulito.”

Foto: Michelin

