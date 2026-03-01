MotoGP | GP Thailandia, Bagnaia: “Sono stato l’ultimo delle Ducati”

Pecco Bagnaia dopo una difficile qualifica e una Sprint Race chiusa solamente al nono posto, ha chiuso nono il Gran Premio della Thailandia corso al Chang International Circuit di Buriram, gara inaugurale della MotoGP 2026.

Il tre volte iridato della Ducati che partiva dalla 13esima casella, quinta fila, ha recuperato qualche posizione ad inizio gara, ma alla fine ha chiuso come ultimo pilota Ducati (Michele Pirro a parte, tester della “Rossa” che ha sostituito l’infortunato Fermin Aldeguer, ndr), venendo beffato da Franco Morbidelli proprio sotto alla bandiera a scacchi.

Ai microfoni di Sky Sport MotoGP ha parlato di consumo della gomma troppo elevato nonostante ad inizio gara sia sia risparmiato, ma non ha lesinato critiche a se stesso.

Dichiarazioni Pecco Bagnaia Gara GP Thailandia MotoGP 2026

“Sono stato l’ultimo delle Ducati e quello che ha performato peggio. E’ stata dura perché ho cercato di controllare dall’inizio, non ho spinto per arrivare con gomme alla fine. Gli ultimi giri, quando mi stavo avvicinando, ho iniziato ad accusare tanto il consumo. Marc avrebbe fatto il podio e si stava spingendo oltre, nel mio caso ai test se mi avessero chiesto l’obiettivo avrei detto Top 3, avevamo un potenziale che qui non siamo riusciti a tirare fuori. Facciamo fatica a far girare la moto, ci rimboccheremo le maniche e cercheremo di tornare davanti. Difficile pensare che questo sia il livello della Ducati, visti i test che abbiamo fatto qui. Adattarmi prima alla situazione può aiutare, in una gara come oggi se parti dietro sai che non hai possibilità.”

5/5 - (1 vote)