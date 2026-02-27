In evidenza

MotoGP | GP Thailandia Day 1, Marquez, “Bezzecchi favorito per pole e gare”

Secondo tempo per il nove volte iridato della Ducati nel Day 1 di Buriram

di Alessio Brunori27 Febbraio, 2026
MotoGP | GP Thailandia Day 1, Marquez, “Bezzecchi favorito per pole e gare” MotoGP | GP Thailandia Day 1, Marquez, “Bezzecchi favorito per pole e gare”

Giornata più difficile del previsto quella di Marc Marquez al Chang International Circuit di Buriram, teatro della prima gara della MotoGP 2026.

Il nove volte iridato della Ducati ha infatti faticato nelle pre-qualifiche e solo alla fine è riuscito ad “infilarsi” nella Top Ten, chiudendo poi secondo a poco meno di mezzo secondo dalla vetta occupata da Marco Bezzecchi.

Secondo il #93 della casa di Borgo Panigale è proprio il “Bez” il favorito per pole e gare, sia Sprint che “lunga” della domenica. Ecco cosa ha detto a tal proposito lo spagnolo ai microfoni di Sky Sport MotoGP.

Dichiarazioni Marc Marquez Day 1 GP Thailandia MotoGP 2026

“Ho fatto il tempo nello stesso momento di Bezzecchi, la pista era a posto. Marco era un passo avanti nei test ma siamo lì con i Top3 che è la posizione dove dobbiamo lottare. Era importante capire perchè le Prove sono l’ultimo momento dove metti la media, adesso abbiamo un’informazione e domani ce l’avremo con la Soft per la Sprint. Bezzecchi è il favorito per il weekend, già l’anno scorso qui andava molto forte. Io proverò a lottare per la prima fila che non sarà facile. L’anno scorso l’obiettivo era un altro perché ero più veloce io ma in questo momento no. Non mi viene tutto in automatico, non mi sentivo comodo in Malesia, mi è successo qui nel primo giorno di test e mi è successo oggi nelle FP1. Nelle Prove mi sono sentito meglio e non me la sentivo di rischiare con la pioggia perché il Campionato è lungo.”

Foto: Valter Magatti

5/5 - (2 votes)
Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Tags
Leggi altri articoli in In evidenza

Lascia un commento

You must be logged in to post a comment Login

Articoli correlati

MotoGP | GP Thailandia 2026: i dati della Brembo MotoGP | GP Thailandia 2026: i dati della Brembo
MotoGP

MotoGP | GP Thailandia 2026: i dati della Brembo

Cinquant’anni fa i freni Brembo debuttarono nel Campionato del mondo della classe regina
Il Chang International Circuit di Buriram ospiterà per il secondo anno consecutivo la gara inaugurale della MotoGP. In questa stagione

Foto MotoGP SBK

motogp-test-buriram-thailandia-day1-2026-00070motogp-test-buriram-thailandia-day1-2026-00029motogp-test-buriram-thailandia-day1-2026-00038motogp-test-buriram-thailandia-day1-2026-00001motogp-test-buriram-thailandia-day1-2026-00019motogp-test-buriram-thailandia-day1-2026-00091motogp-test-buriram-thailandia-day1-2026-00092motogp-test-buriram-thailandia-day1-2026-00043motogp-test-buriram-thailandia-day1-2026-00011motogp-test-buriram-thailandia-day1-2026-00022motogp-test-buriram-thailandia-day1-2026-00041motogp-test-buriram-thailandia-day1-2026-00033

Classifiche

MotoGP

Moto2

Moto3

Classifiche Team

MotoGP

Moto2

Moto3

Ultime news