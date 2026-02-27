MotoGP | GP Thailandia Day 1, Marquez, “Bezzecchi favorito per pole e gare”

Giornata più difficile del previsto quella di Marc Marquez al Chang International Circuit di Buriram, teatro della prima gara della MotoGP 2026.

Il nove volte iridato della Ducati ha infatti faticato nelle pre-qualifiche e solo alla fine è riuscito ad “infilarsi” nella Top Ten, chiudendo poi secondo a poco meno di mezzo secondo dalla vetta occupata da Marco Bezzecchi.

Secondo il #93 della casa di Borgo Panigale è proprio il “Bez” il favorito per pole e gare, sia Sprint che “lunga” della domenica. Ecco cosa ha detto a tal proposito lo spagnolo ai microfoni di Sky Sport MotoGP.

Dichiarazioni Marc Marquez Day 1 GP Thailandia MotoGP 2026

“Ho fatto il tempo nello stesso momento di Bezzecchi, la pista era a posto. Marco era un passo avanti nei test ma siamo lì con i Top3 che è la posizione dove dobbiamo lottare. Era importante capire perchè le Prove sono l’ultimo momento dove metti la media, adesso abbiamo un’informazione e domani ce l’avremo con la Soft per la Sprint. Bezzecchi è il favorito per il weekend, già l’anno scorso qui andava molto forte. Io proverò a lottare per la prima fila che non sarà facile. L’anno scorso l’obiettivo era un altro perché ero più veloce io ma in questo momento no. Non mi viene tutto in automatico, non mi sentivo comodo in Malesia, mi è successo qui nel primo giorno di test e mi è successo oggi nelle FP1. Nelle Prove mi sono sentito meglio e non me la sentivo di rischiare con la pioggia perché il Campionato è lungo.”

Foto: Valter Magatti

