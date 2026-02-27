MotoGP

MotoGP | GP Thailandia Day 1, Di Giannantonio: “Bell’inizio”

Il #49 del VR46 Racing Team: "Abbiamo migliorato tanto la moto, mi piace e sono più preciso"

di Alessio Brunori27 Febbraio, 2026
E’ un Fabio Di Giannantonio molto soddisfatto quello che ha parlato al termine della prima giornata di prove del Gran Premio della Thailandia, prima gara della MotoGP 2026.

Il pilota romano del VR46 Racing Team ha infatti chiuso in terza posizione, alle spalle di Marco Bezzecchi e Marc Marquez e sul passo gara è uno dei piloti più veloci.

Il #49 ha sottolineato come con la squadra abbia lavorato tanto durante l’inverno, con idee precise sulla direzione sulla quale lavorare. La moto è migliorata e piace molto a “Diggia”. Ecco cosa ha detto ai microfoni di Sky Sport MotoGP.

Dichiarazioni Fabio Di Giannantonio Day 1 GP Thailandia Pertamina Enduro VR46 Racing Team MotoGP 2026

“Bell’inizio oggi, abbiamo lavorato tanto durante l’inverno. Ero consapevole che nei test non avevamo il pacchetto migliore ma avevamo idee precise per come iniziare qui. Feeling buono per cui è stata una bella giornata. Abbiamo migliorato tanto la moto, mi piace e sono più preciso. Ad inizio turno è venuto tutto bene, nel secondo time attack non avevo la gomma nuova ma abbiamo comunque fatto 29.4. Quando hai feeling e la moto ti segue, anche con le condizioni difficili viene tutto più facile. Mi trovavo bene, la moto mi seguiva su tutto quello che volevo fare e grazie a quello sono riuscito a migliorare il mio tempo. Sembra tutto più prevedibile, il feeling è molto reale rispetto all’anno scorso. La moto è molto precisa soprattutto sul davanti e questo mi permette di spingere ed essere preciso.”

MotoGP

