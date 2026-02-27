MotoGP | GP Thailandia Day 1, Bezzecchi: “Sono contento ma è solo venerdì”

Marco Bezzecchi ha iniziato alla grande il weekend del Gran Premio della Thailandia, gara inaugurale della MotoGP 2026, in programma al Chang International Circuit di Buriram.

Miglior tempo in entrambe le sessioni del venerdì, FP1 e pre-qualifiche e in quest’ultime, che valgono per l’accesso diretto in Q2, ha stabilito anche il nuovo record della pista thailandese, 1:28.526.

Il feeling con la nuova Aprilia RS-GP26 è stato subito molto buono e dopo due ottimi test, a Sepang e proprio a Buriram, l’inizio del riminese della casa veneta è davvero promettente.

Ecco cosa ha detto il “Bez” ai microfoni di Sky Sport MotoGP al termine delle pre-qualifiche.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Day 1 GP Thailandia MotoGP 2026

“Sono contento, bisogna sistemare delle cose, ma è stato un buon lavoro anche se è ancora venerdì ma vediamo di migliorarci per domani. La moto ha fatto dei miglioramenti e anche io nel guidarla sono migliorato, abbiamo fatto un passo in avanti rispetto all’anno scorso. Rispetto al test, mi aspettavo che la pista fosse così, non pensavamo alla pioggia, ma le condizioni di grip erano buone. Con la soft mi aspettavo di fare meno fatica, soprattutto in ingresso perché mi parte dietro e con la media mi sentivo meglio. Volevo provare con la morbida, con la media in staccata fatico meno perché è più stabile mentre la soft è più ballerina. Adesso cerchiamo di lavorare bene con i ragazzi perché è solo venerdì e domani è una giornata importante. Cerchiamo di continuare così.”

Foto: Valter Magatti

