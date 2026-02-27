MotoGP | Gp Thailandia: Bezzecchi da record, sue le pre-qualifiche, Bagnaia out

MotoGP Pre-qualifiche GP Thailandia – Marco Bezzecchi ha confermato nel primo giorno di prove del Gran Premio della Thailandia il suo grande momento di forma.

Il pilota dell’Aprilia dopo aver ottenuto il miglior tempo nella FP1, si è poi aggiudicato le pre-qualifiche di Buriram, facendo segnare anche il nuovo record della pista thailandese, 1:28.526.

Il riminese della casa veneta è stato veloce per tutta la sessione e alla fine il vantaggio sul suo più diretto degli avversari, Marc Marquez, sfiora il mezzo secondo, 0.421s.

Il nove volte iridato ha comunque fatto vedere che nei momenti difficili tira fuori sempre gli artigli. La prima metà del turno dello spagnolo era stata infatti al di sotto delle aspettative, ma al momento decisivo il #93 della Ducati ha fatto segnare un ottimo 1:28.947, unico pilota insieme a Bezzecchi ad abbattere il “muro” del minuto e 29.

Terzo tempo per un ottimo Fabio di Giannantonio (Ducati VR46 Racing Team), con il pilota romano che è anche stato al comando della sessione. Il suo 1:29.010 gli ha permesso di chiudere davanti alla migliore della KTM, quella dello spagnolo Pedro Acosta.

Il pilota di Mazarrón, che il prossimo anno dovrebbe affiancare Marc Marquez in sella alla Ducati ufficiale è davanti all’ottimo Jorge Martin, che in sella alla seconda Aprilia Factory ha chiuso quinto e davanti alla Ducati Gresini di Alex Marquez e alle migliore delle moto giapponesi, la Honda Factory di Joan Mir.

Il più piccolo dei fratelli Marquez si è visto rovinare un giro migliore proprio dal compagno di squadra Michele Pirro, che procedeva lentamente in traiettoria e che è sotto investigazione.

Il #36 della casa di Tokio che paga un gap dalla vetta di 0.991s è davanti alla KTM Factory di Brad Binder e all’Aprilia del Trackhouse MotoGP Team di Ai Ogura. L’ultimo pilota direttamente qualificato alla Q2 è il francese del Team LCR Johann Zarco.

Il #5 ha beffato di soli 0.024s il nostro Luca Marini (Honda Factory), che sarà quindi costretto a disputare la Q1, dove troveremo tra gli altri anche i connazionali Franco Morbidelli (Ducati VR46 Racing Team), Pecco Bagnaia (Ducati Factory), Enea Bastianini (KTM Tech3) e Michele Pirro (Ducati Gresini).

Inspiegabile la prestazione di Pecco Bagnaia, che dopo ottimi test chiude solamente 15esimo a 1.298s dalla vetta. Una performance che al momento non trova spiegazioni e che fa si che il primo weekend della stagione inizi in salita per il due volte iridato della MotoGP.

Miglior Yamaha quella di Fabio Quartararo, 16esimo ma a “soli” 0.294s dalla decima posizione che avrebbe permesso al francese di evitare la Q1.

La “battaglia” tra i rookies va a Diogo Moreira, con l’iridato 2025 della Moto2 che ha chiuso 18esimo (+1.575s), mentre Toprak Razgatlioglu chiude penultimo a 1.839s da Bezzecchi.

Foto: Valter Magatti

