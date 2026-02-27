In evidenza

MotoGP | Gp Thailandia Prove Libere 1: Bezzecchi subito davanti a tutti

Secondo tempo per Di Giannantonio, terzo Martin

di Jessica Cortellazzi27 Febbraio, 2026
MotoGP Prove Libere 1 GP Thailandia – Con il primo turno di Prove Libere del Gran Premio della Thailandia, si apre ufficialmente la nuova stagione del Motomondiale 2026. Sul circuito di Buriram, al termine della sessione, il più veloce di tutti è stato Marco Bezzecchi.

Il pilota dell’Aprilia che già aveva mostrato un ottimo passo durante la pre-season proprio sul circuito thailandese, ha registrato il miglior tempo in 1:29.346. Seconda posizione per la Ducati del team Pertamina Enduro VR46, Fabio Di Giannantonio, distaccato di un solo decimo, a precedere l’altra Aprilia di Jorge Martin (protagonista di una scivolata ad inizio turno, fortunatamente senza conseguenze, ndr).

Quarto tempo per l’Aprilia del team Trackhouse di Ai Ogura, davanti alla KTM Factory di Pedro Acosta.

Sesta e settima posizione per le Ducati Lenovo di Marc Marquez e Francesco Bagnaia. Il nove volte iridato ieri in Conferenza Stampa ha dichiarato che correrà con l’aerodinamica del 2024 in quanto non è ancora al 100% della forma fisica e preferisce avere una moto più agile.

Ottavo tempo per Franco Morbidelli con l’altra Ducati VR46, seguito dalla Ducati del team Gresini di Alex Marquez e dalla Honda Castrol HRC di Luca Marini che chiude la Top 10 dei tempi.

Profondo rosso per la Yamaha con Alex Rins che si migliora sul finale in tredicesima posizione, mentre Fabio Quartararo ha chiuso diciottesimo. Penultimo il rookie Toprak Razgatlioglu con la Yamaha del team Pramac.

Enea Bastianini in sella alla KTM del Team Tech3 ha chiuso 15esimo a 1.001s dalla vetta, davanti al rookie Honda LCR Diogo Moreira (iridato 2025 della Moto2, ndr), mentre il tester Ducati Michele Pirro, che sostituisce l’infortunato Fermin Aldeguer in sella alla Ducati del Gresini Racing è 22esimo a 2.462s da Bezzecchi.

MotoGp Prove Libere 1 Buriram - GP Thailandia - I tempi


Pos Num Pilota Moto Team Tempo Gap
1 72 Marco Bezzecchi Aprilia Racing 1:29.346
2 49 Fabio Di Giannantonio Pertamina Enduro Vr46 Racing Team 1:29.456 +0.110
3 89 Jorge Martin Aprilia Racing 1:29.551 +0.205
4 79 Ai Ogura Trackhouse Motogp Team 1:29.655 +0.309
5 37 Pedro Acosta Red Bull Ktm Factory Racing 1:29.678 +0.332
6 93 Marc Marquez Ducati Lenovo Team 1:29.772 +0.426
7 63 Francesco Bagnaia Ducati Lenovo Team 1:29.791 +0.445
8 21 Franco Morbidelli Pertamina Enduro Vr46 Racing Team 1:29.934 +0.588
9 73 Alex Marquez Bk8 Gresini Racing Motogp 1:30.012 +0.666
10 10 Luca Marini Honda Hrc Castrol 1:30.068 +0.722
11 25 Raul Fernandez Trackhouse Motogp Team 1:30.072 +0.726
12 36 Joan Mir Honda Hrc Castrol 1:30.082 +0.736
13 42 Alex Rins Monster Energy Yamaha Motogp Team 1:30.268 +0.922
14 5 Johann Zarco Castrol Honda Lcr 1:30.347 +1.001
15 23 Enea Bastianini Red Bull Ktm Tech3 1:30.347 +1.001
16 11 Diogo Moreira Pro Honda Lcr 1:30.375 +1.029
17 33 Brad Binder Red Bull Ktm Factory Racing 1:30.391 +1.045
18 20 Fabio Quartararo Monster Energy Yamaha Motogp Team 1:30.470 +1.124
19 12 Maverick Vinales Red Bull Ktm Tech3 1:30.490 +1.144
20 43 Jack Miller Prima Pramac Yamaha Motogp 1:30.839 +1.493
21 7 Toprak Razgatlioglu Prima Pramac Yamaha Motogp 1:31.109 +1.763
22 51 Michele Pirro Bk8 Gresini Racing Motogp 1:31.808 +2.462

Buriram - GP Thailandia - Risultati Prove Libere 1

