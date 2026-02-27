MotoGP | Gp Thailandia Prove Libere 1: Bezzecchi subito davanti a tutti

MotoGP Prove Libere 1 GP Thailandia – Con il primo turno di Prove Libere del Gran Premio della Thailandia, si apre ufficialmente la nuova stagione del Motomondiale 2026. Sul circuito di Buriram, al termine della sessione, il più veloce di tutti è stato Marco Bezzecchi.

Il pilota dell’Aprilia che già aveva mostrato un ottimo passo durante la pre-season proprio sul circuito thailandese, ha registrato il miglior tempo in 1:29.346. Seconda posizione per la Ducati del team Pertamina Enduro VR46, Fabio Di Giannantonio, distaccato di un solo decimo, a precedere l’altra Aprilia di Jorge Martin (protagonista di una scivolata ad inizio turno, fortunatamente senza conseguenze, ndr).

Quarto tempo per l’Aprilia del team Trackhouse di Ai Ogura, davanti alla KTM Factory di Pedro Acosta.

Sesta e settima posizione per le Ducati Lenovo di Marc Marquez e Francesco Bagnaia. Il nove volte iridato ieri in Conferenza Stampa ha dichiarato che correrà con l’aerodinamica del 2024 in quanto non è ancora al 100% della forma fisica e preferisce avere una moto più agile.

Ottavo tempo per Franco Morbidelli con l’altra Ducati VR46, seguito dalla Ducati del team Gresini di Alex Marquez e dalla Honda Castrol HRC di Luca Marini che chiude la Top 10 dei tempi.

Profondo rosso per la Yamaha con Alex Rins che si migliora sul finale in tredicesima posizione, mentre Fabio Quartararo ha chiuso diciottesimo. Penultimo il rookie Toprak Razgatlioglu con la Yamaha del team Pramac.

Enea Bastianini in sella alla KTM del Team Tech3 ha chiuso 15esimo a 1.001s dalla vetta, davanti al rookie Honda LCR Diogo Moreira (iridato 2025 della Moto2, ndr), mentre il tester Ducati Michele Pirro, che sostituisce l’infortunato Fermin Aldeguer in sella alla Ducati del Gresini Racing è 22esimo a 2.462s da Bezzecchi.

