MotoGP | GP Thailandia, Di Giannantonio: “L’obiettivo del weekend sarà divertirci e spingere”

Fabio Di Giannantonio non vede l’ora di ricominciare la stagione, stagione che prenderà il via il prossimo weekend a Buriram, tracciato che ha recentemente ospitato gli ultimi due giorni di test invernali.

Il pilota romano sarà in sella alla Ducati Desmosedici Factory del VR46 Racing Team, squadra per cui corre da tre anni. Le idee sulla nuova GP 26 sono molto chiare e “Diggia” vuole divertirsi spingendo.

GP Thailandia

“Dopo cinque giorni di test invernali, finalmente si comincia con la stagione! Si torna in pista per il primo weekend di gara e sono molto contento di partire dal Gran Premio della Thailandia! Arriviamo al primo fine settimana dell’anno con molte idee chiare, ci sentiamo fiduciosi e alla grande con il team. I test sono stati molto positivi, forse i più duri della mia carriera, ma sono molto contento di come sono andati e delle soluzioni che abbiamo provato. Abbiamo un grande team e disponiamo della moto migliore, sono pienamente convinto che possiamo fare un gran lavoro con il pacchetto che abbiamo. L’obiettivo del weekend sarà divertirci, spingere e fare un grandissimo lavoro.”

